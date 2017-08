Jani keert dit najaar terug naar VIJF met een nieuw seizoen van Zo Man Zo Vrouw. Het tiende al en dat wordt gevierd, want als Jani feest, dan viert de hele zender mee. Zo Man Zo Vrouw is het langstlopende lokale programma van VIJF en na 81 make-overs neemt Vlaanderens favoriete stilist opnieuw tien koppels onder handen. En die zijn niet van de minste: voor zijn jubileumeditie zal Jani naast the usual suspects ook enkele bekende duo's restylen.

Let wel: voor je vaste afspraak met Jani moet je dit najaar op donderdag bij VIJF afstemmen, want dan brengt de grootste vrouwenzender van Vlaanderen haar lokale programma's. Op donderdag is het na Jani immers de beurt aan Geert Hunaerts, die dit najaar opnieuw hulp biedt aan wanhopige vrouwen van doe-het-zelvers die vaak al jaren in onafgemaakte huizen bivakkeren.

VIJF-kijkers weten het al langer: voor de leukere moordvrouwen ben je bij VIJF aan het juiste adres. De zender versterkt dit najaar haar crime-aanbod op maandag met de komst van series als Criminal Minds en Elementary. Voor nieuwe afleveringen van die succesreeksen kan je dit najaar bij VIJF terecht. Ook Grey's Anatomy krijgt een nieuwe vaste afspraak bij VIJF: voor de dokters van het Grey Sloan Memorial Hospital ben je voortaan op woensdag aan het juiste adres.

Voor het echte medische werk houdt VIJF dit najaar de hele zondagavond vrij: VIJF doopt zondag om tot Medical Sunday met nieuwe afleveringen van Complex met Dorien Leyers, het nieuwe Don't tell the doctor en Botched. Vrijdagavond wordt filmavond en op dinsdag brengt VIJF de fijnere guilty pleasure, met een nieuw seizoen van Adam Zoekt Eva en 100% hotter.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium