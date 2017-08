VIER maakt in september voor de allereerste keer élke dag van maandag t.e.m. zondag, zeven dagen op zeven, laatavond afspraak voor actua en sport. Dagelijks de verrassende talkshow Gert Late Night en Sports Late Night: meteen massaal bekeken én gesmaakt door de kijker.

VIER houdt vast aan het vertrouwde vooravondrecept met het gloednieuwe Huizenjagers en een nieuw seizoen van Komen Eten tegenover de Vlaamse soaps. In volle prime time brengt VIER dit najaar een variatie van 6 kaskrakers zoals De Rechtbank en De Recherche en 8 langverwachte nieuwkomers zoals Bake Off Vlaanderen met Wim Opbrouck en Camping Karen & James. In de nieuwe fictieserie #hetisingewikkeld kijkt VIER op een herkenbare manier naar scheidingen in gezinnen anno 2018, en de nieuwe docusoap De Kust is Veilig volgt reddingsacties die nooit eerder de Vlaamse televisie haalden. Met de Amerikaanse cultreeks Twin Peaks en BBC-topreeks The Night Manager legt VIER bewust nieuwe accenten in het aankoopbeleid.

Vooraleer Erik Van Looy het spetterende vijftiende (!) seizoen van De Slimste Mens ter Wereld uit zijn voegen laat barsen, is Bartel Van Riet bezig met de opnames van Ons Eerste Huis. Bart De Pauw coacht achter de schermen de sympathieke kooktweeling Kristof en Stefan Boxy die zich voor hun gloednieuwe programma laten uitdagen door een bekende of onbekende Vlaming tot een bijzondere kookopdracht. VIER zorgt dit najaar ook voor een bijzondere documentairereeks met Project Axel waarin Axel Daeseleire een intensief traject start met een aantal daklozen en hen met 10.000 euro van straat wilt halen - en houden.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium