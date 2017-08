Volgende zaterdag 26 augustus organiseren Studio 100 & Provinciaal Recreatiedomein De Schorre het gloednieuwe festival: Lekker Klassiek. Curator Jef Neve kon Klara-stem Greet Samyn strikken om het festival aan elkaar te praten. Samyn is vooral bekend van haar programma’s op radiozender Klara. Zij is samen met curator Jef Neve, dirigent Dirk Brossé, pianist Liebrecht Vanbeckevoort en vele andere topnamen dan ook in bijzonder goed gezelschap.

Greet Samyn

Greet Samyn is afgestudeerd als ‘meester in de dramatische kunst, optie woordkunst’ aan het Lemmensinstituut in Leuven. Een jaar na het beëindigen van haar woordopleiding behaalde ze ook een eerste prijs klarinet aan datzelfde Lemmensinstituut. In 2001 werd Greet één van de stemmen bij Klara, waar ze van 2006 tot 2010 de Kunstkaravaan presenteerde. Van 2011 tot 2013 was ze op zaterdagvoormiddag te horen in Sanssouci, een programma vol cultuurtips. Sinds 2013 is Greet de vaste stem van Klara Weekend, een muzikaal ochtendprogramma, elke zaterdag van 7u tot 10u.

Greet voelt zich niet alleen thuis achter de microfoon, maar ook op het podium. Sinds 2011 is ze het vaste gezicht van het Klarafestival en sinds 2015 is ze ook gastvrouw van het Gent Festival.



Muziek

Op verschillende podia vind je een waaier aan klassieke muziek alsook doorheen het domein dankzij verrassend muzikaal straattheater. Niemand minder dan Jef Neve verzamelde enkele straffe klassieke gezelschappen én solisten. Tijdens het groots slotconcert op het hoofdpodium zullen naast Jef Neve ook de andere solisten het beste van zichzelf geven. Zij worden hiervoor begeleid door het symfonisch orkest La Passione o.l.v. Dirk Brossé.

Smakelijk

Naast het oor, worden ook de smaakpapillen verwend. Tijdens het festival kan je ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair hoogstaand niveau. Daar zorgen de topchefs van kookzender njam! voor. Bovendien zullen de chefs ook ter plaatse zijn: Roger van Damme, Peppe Giacomazza, Dominique Persoone, Michaël Vrijmoed, Jan Buytaert, Jan Tournier, Julie Baekelandt, Manuel Wouters, Dagny Ros Asmundsdottir en Quyên Truong Thi.

zaterdag 26 augustus 2017

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom

tickets & info via www.lekkerklassiek.be

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: logo