Roger van Damme heeft zijn hart verloren aan Thailand en dat ontdek je in het nieuwe programma Culinair Thailand. In dit programma laat hij ons kennismaken met de typisch Thaise producten, de overheerlijke Street food & de gerechten van lokale topchefs. Hij geeft je een exclusief reisverslag met enkele Thaise Roger creaties op unieke plekken in Thailand waaronder de Noordelijke steden Chiang Mai en Chiang Rai, de hoofdstad Bangkok, de Oostelijke stad Chantaburri en enkele kusthavens in de buurt van Pattaya. Proef mee van de prachtige smaken, geuren en kleuren van ... Culinair Thailand. Trailer



Roger van Damme: “Ik vind de Thaise keuken een zeer boeiende keuken: al die smaken, geuren en kleuren zijn fantastisch! Door het zeer fijn snijden van groenten krijgt de keuken bovendien een andere smaak. Zo kan je citroengras fijn of grof snijden, wat een gerecht volledig van smaak kan doen veranderen. Hun curry's worden altijd gestampt in plaats van gemixt, wat voor andere smaaknuances zorgt. Die subtiliteit in technieken en producten trekt me enorm aan. Wat betreft de smaak vind ik de afwisseling tussen zoet en pikant heel fijn. En dan zijn er nog de internationale invloeden: van Italiaans tot Chinees. Ik heb het voorgevoel dat Bangkok door al die invloeden de komende jaren voor vele chefs dé ‘place to be’ zal worden.”



Bron: Njam - Auteur: Persbericht - Foto: Njam