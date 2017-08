Vroeger was de wereld groter dan vandaag. Reizen was moeilijker en avontuurlijker. Wie vertrok, kwam misschien nooit meer terug. In het nieuwe avontuurlijke reisprogramma De helden van Arnout treedt Arnout Hauben in de voetsporen van Belgen die ooit het grote avontuur hebben opgezocht, mensen die we nu nog nauwelijks of helemaal niet meer kennen. Zij trokken weg onder de kerktoren en kozen voor een onzeker bestaan in de wijde wereld. Het waren gewone mensen, en toch hebben zij uitzonderlijke prestaties neergezet. Toen Arnout Hauben hun dagboeken en brieven ontdekte, ging zijn jongenshart sneller slaan en besloot hij om ze een voor een achterna te reizen, soms eeuwen later, op zoek naar hun verhaal.

Met cameraman Jasper Stoefs aan zijn zijde volgt Arnout onder anderen een missionaris die op bezoek ging bij de Plathoofdindianen in de Rocky Mountains. De slag om Moskou maakt hij mee met een soldaat van Napoleon – in de sneeuw en de ijzige kou. Hij reist naar Mongolië in het spoor van een dertiende-eeuwse Vlaming die een speciale boodschap had voor de Mongoolse heerser Khan. En op al zijn avontuurlijke tochten praat hij met passanten, omwonenden en bevoorrechte getuigen. Want de geschiedenis leeft voort, in elk van ons.

Naast de televisiereeks komt er ook het boek De helden van Arnout. Hiervoor werkte Arnout Hauben samen met Eric Rinckhout, voormalig cultuurredacteur bij De Morgen en auteur van twee boeken over Willem Elsschot.

De helden van Arnout: vanaf 28 augustus elke maandag om 20.40 uur op Eén.

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt