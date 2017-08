Een eigen dierentuin openen. Een harp kopen. Iedere week naar de barbier gaan. Een poolparty organiseren met Hollywood-sterren. De kandidaten die van maandag 21 t.e.m. donderdag 24 augustus 2017 meespelen met Miljonair weten wel wat gedaan met 1 miljoen euro. Gaat één van hen in de slotweek boven de 50.000 euro die Stefan afgelopen woensdag opstreek?

De voorbije 2 weken speelden gemiddeld 473.000 kijkers vanuit hun zetel mee met de multiple choice vragen van Staf Coppens. Miljonair strijkt zo een marktaandeel op van 27% (VVA 18-54, live+uitgesteld). In de laatste week verwelkomt Staf o.a. Ayko Rappé uit Gent, die dankzij een uit de hand gelopen weddenschap deelneemt. “Het was dit of me inschrijven voor Blind Getrouwd. Mijn vriendin heeft voor Miljonair gekozen”, vertelt hij. Geeft Ayko zijn vrienden lik op stuk door met een grote som geld naar huis te gaan?

Verder nemen tijdens de laatste afleveringen ook een militair, een ontmijner, een politie-inspecteur en een belastingconsulent plaats op de stoel van 1 miljoen. Maar wie zit daar ook op het juiste moment en kan een correct antwoord geven op de 15de vraag? Wie gaat met een mooie som naar huis en wie vertrekt met lege handen?

DEZE KANDIDATEN WAGEN HUN KANS IN DE SLOTWEEK VAN MILJONAIR

Aflevering 9 op maandag 21 augustus 2017

Adelheid Peeters – 26 – leerkracht – Hoogstraten

Erwin Maes – 45 – interim manager – Korbeek-Lo

Lotte Groven – 21 – student – Sint-Truiden

Benny Koppen – 55 – militair – Stekene-Waas

David Gonce – 29 – belastingconsulent – Lendelede

Ayko Rappé – 25 – business consultant – Gent

Aflevering 10 op dinsdag 22 augustus 2017

Rob Reculé – 27 – head of partnerships – Kuringen

Bart Peeters – 29 – quality manager – Olen

Roel Torfs – 41 – tuinarchitect & aannemer – Bouwel

Grégoire Sohier – 41 – ontmijner – Roesbrugge

Kathy Quintelier – 35 – leerkracht – Eppegem

Gaetane De Waele – 25 – kinesitherapeut – Zomergem

Aflevering 11 op woensdag 23 augustus 2017

Iannis Goerlandt – 37 – leraar – Harelbeke

Kris Van Den Berge – 45 – grafisch ontwerper – Buggenhout

Thibeaut De Winter – 24 – ergotherapeut – Wuustwezel

Babette Jacobs – 30 – loketbediende – Brugge

Lien Willocx – 22 – lerares – Buggenhout

Willem Verheyen – 62 – gepensioneerde – Sint-Job-in-‘t-Goor

Aflevering 12 op donderdag 24 augustus 2017

Anouche De Keyzer – 51 – communicatieverantwoordelijke – Deurne

Evelyne Desimpel – 25 – transportplanner – Rumbeke

Wouter Joossens – 41 – accountmanager – Mechelen

Ben Baeten – 29 – begeleider bijzondere jeugdzorg – Baal

Debby Huybrechts – 37 – politie-inspecteur – Nijlen

Tom Moons – 26 – planningsexpert – Tessenderlo



Miljonair van maandag 21 augustus tot en met donderdag 24 augustus om 20u30 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm