The Chart Validator : Willy Sommers blijft scoren !

19-08-2017 11:31 The Chart Validator - Foto: logo

Op z'n 65e blijft Willy Sommers scoren : z'n album Boven de wolken komt maar liefst binnen op 3 in de albumcharts, waar Arcade Fire met de fantastische single Everything Now en gelijknamig album mee op 1 blijft staan.

Daar dalen Liefde voor Muziek en Isabelle A. een paar plaatsen, maar stijgt Niels Destadsbader dankzij de winst op Zomerhit toch nog 2 plaatsjes door.

Kesha zien we binnenkomen op 17 met Rainbow, en dat zijn de enige 2 nieuwelingen deze week.

Auteur: The Chart Validator - Foto: logo