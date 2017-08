Laatste week Cinema Canvas: de keuzefilms van Stijn Meuris, Kat Steppe en Jan Verheyen in Vilvoorde

Deze week valt in Vilvoorde het doek over het zomerfilmfestival Cinema Canvas. Xander De Rycke presenteert er in de Kruitfabriek opnieuw drie straffe films, gekozen door bekende cinefielen:

Woensdag 23 augustus: Dr. Strangelove (de keuze van Stijn Meuris)

Donderdag 24 augustus: Moonrise Kingdom (de keuze van Kat Steppe)

Vrijdag 25 augustus: Boogie Nights (de keuze van Jan Verheyen)



De gasten leiden hun keuzefilm telkens in, samen met Xander De Rycke en een andere filmexpert.

De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas en www.vrtnu.be.

De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren via www.canvas.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

