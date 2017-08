Na het ongelofelijke succes en de minutenlange staande ovatie tijdens hun eerste concert in Kursaal Oostende, komen de klasbakken van The Dire Straits Experience op algemeen verzoek op 4 november 2017 terug naar Kursaal Oostende.

Zanger/gitarist Terence Reis is naast Chris White en Chris Whitten dé blikvanger van de show en vooral, volgens velen, de beste vervanger van Mark Knopfler die je maar kan wensen. Daar zijn bezoekers en pers het unaniem over eens.

2017 is bovendien een bijzonder jaar, want dit jaar is het veertig jaar geleden dat de beroemde band het licht zag. En de roep om songs uit het muzikaal universum dat The Dire Straits nalieten, is onverminderd groot, ook bij de jongere generaties. ‘The Dire Straits Experience’ geeft gehoor aan die roep. En hoe! Dit is niet zomaar een tribute band, want twee van de oorspronkelijke leden van ‘The Straits’, Chris White en Chris Whitten, maken deel uit van de selectie artiesten die de parels uit het oorspronkelijke repertoire ten gehore brengen. Sultans of swing, Money for nothing, Private investigations, the legend is alive!

Tribute bands worden soms gezien als een slap aftreksel van vroegere muzikale helden. Dat geldt beslist niet voor The Dire Straits Experience, want de band, gevormd door Chris White, Terence Reis, Paul Geary, Danny Schogger, Tim Walters, Michael Féat en Chris Whitten weet de ongeëvenaarde muzikale klasse van The Dire Straits op uiterst authentieke manier te laten herleven. Zo meent Chris White dat bandlid Terence Reis de enige is die de vocale en instrumentale kwaliteiten van oud-Straits voorman Mark Knopfler kan evenaren. Dan ligt de lat hoog. De nieuwe formatie is sowieso een ijzersterke verzameling muzikaal talent. De leden van The Dire Straits Experience hebben formidabele muzikale records en werkten samen met grote namen als Paul McCartney, Eric Clapton, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner en Mike Oldfield. Het begrip ‘tribute band’ doet eigenlijk geen recht aan de missie van het gezelschap: het mooiste uit het Dire Straits songbook doorgeven aan de volgende generatie.

Praktische info

Tickets kosten tussen 35 en 50 euro en zijn verkrijgbaar via www.ticketmaster.be en bij Toerisme Oostende.

Auteur: Persbericht - Foto: Peter Monbailleu