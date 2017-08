De schoonheid van eigen land (her)ontdekken, inspiratie opdoen voor een vakantie dicht bij huis, en een totaal andere kant leren kennen van bekende Vlamingen: dat kan vanaf zaterdag 2 september in Weg zijn wij. In dit gloednieuwe seizoen gaan drie bekende Vlamingen samen op weekend. Elke gast regelt zelf een deel van de uitstap: een activiteit, een overnachting of iets gastronomisch. Maar: met wie ze op pad gaan en wat hen te wachten staat, blijft een geheim tot de ochtend van hun vertrek. Het wordt dus een weekend vol avontuur en verrassingen.

Dit seizoen gaan onder andere Jef Neve, Cesar Casier, Bart Van Avermaet, Tine Embrechts, Frances Lefebure, Liesa Naert, Jelle Cleymans, Jo Vally, Lies Lefever, Rik Verheye, Leen Dendievel, Leo Van der Elst, Aster Nzeyimana, Sven De Ridder, Pieter Timmers, Lucas Van den Eynde, Karine Claassen, Ann Tuts, Katrijn Van Bouwel en Dimitri Leue op weekend.

Elke gast bereidt zijn of haar deel van het weekendje voor. Culinaire verrassingen zoals wildplukken in Brussel, een picknick in art-decostijl of groenten oogsten in de grootste stadsboerderij van Europa. Bijzondere overnachtingsplekken waaronder een museum, een boomtent of een kartonnen vakantiehuisje. En avontuurlijke activiteiten als wavekarten, racen op een autocircuit of meevliegen in een sportvliegtuig. Heerlijk genieten, grenzen verleggen of jeugddromen waarmaken, het kan allemaal.



Weg zijn wij: vanaf 2 september elke zaterdag om 20.00 uur op Eén.

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt