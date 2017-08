Vechten met blote vuisten: het is illegaal, maar erg populair in Groot-Brittannië. Ex-gedetineerden en sterke mannen bekampen elkaar in ongereguleerde bokswedstrijden tot één van hen niet meer rechtstaat. Hoe bloederiger het eraan toe gaat, hoe beter. De reportage van Telefacts Zomer die Julie Colpaert op dinsdag 22 augustus voorstelt, gaat op zoek naar de clandestiene wereld van deze gevaarlijke sport.

Shaun Smith groeide op in een crimineel milieu in Liverpool en organiseert nu zogenoemde bare knuckle fights. “Het publiek is er dol op. We zijn allemaal afstammelingen van de oermens. We houden van bloed.” Maar de bloederige sport balanceert op het randje van de illegaliteit en is gevaarlijk voor de vechters. Een vriendin van een vechtersbaas getuigt: “Ik weet nog dat hij eens thuiskwam van een gevecht. Dat was vreselijk. Zijn kaakbeen hing te bengelen. Hij kon zijn neus over zijn hele gezicht bewegen. Daarna heb ik hem gesmeekt te stoppen.”

Al is stoppen moeilijk voor de meesten. Het is vaak het enige waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. “Ik hou van de bloedspatten op m'n gezicht. Ik sla graag mensen op hun bek. Ik vecht gewoon graag. Dat is echt het beste gevoel ooit”, zegt één van hen.



Telefacts Zomer, dinsdag 22 augustus om 22u25 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm