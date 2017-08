De vernieuwde, betalende versie van de online tv-dienst Stievie is vanaf vandaag, maandag 21 augustus 2017, voor iedereen beschikbaar. De nieuwe Stievie Premium biedt 18 tv-zenders aan, live en uitgesteld (tot zes dagen terug) en kan op alle schermen (smartphone, tablet, laptop én tv-scherm) bekeken worden. Programma’s opnemen is ook mogelijk.

In het Premium aanbod zitten de kanalen van MEDIALAAN (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM, KADET en Qmusic), VRT (Eén, Canvas en Ketnet), SBS (VIER, VIJF en ZES), aangevuld met nieuwkomers Discovery (Eurosport, TLC en Discovery Channel) en FOX (National Geographic en Nat Geo Wild). Al die zenders samen vertegenwoordigen bijna 90% van het tv kijken in Vlaanderen. Het hele pakket kost 9,99 euro per maand en kan één maand gratis uitgeprobeerd worden.

MEDIALAAN, het moederbedrijf van onder andere VTM, Q en Stievie, zet hiermee opnieuw in op innovatie. Herbert Vanhove, directeur mobile bij MEDIALAAN: “Stievie Premium brengt een volwaardig tv-aanbod voor de nieuwe generatie kijkers die online wil kijken. Het gaat dan vaak om jonge mensen, twintigers en dertigers, voor wie online video kijken de norm is geworden. Zij kunnen vanaf nu via Stievie de meest bekeken tv-kanalen streamen op hun mobiele toestel, én op het tv-scherm, en dit voor een bescheiden prijs.”

STIEVIE FREE EN STIEVIE PREMIUM: ÉÉN ONLINE TV-DIENST

De nieuwe Stievie Premium bouwt verder op Stievie Free, de gekende tv-dienst die alle MEDIALAAN-zenders gratis aanbiedt. Vanaf nu vindt de kijker dus in één app/site zowel de gratis versie als de Premium versie (met extra kanalen).

Stievie Free blijft gratis beschikbaar en zal net zoals Stievie Premium ook op het tv-scherm kunnen bekeken worden. Dit kan via casting (Chromecast en Airplay). Opnames maken, op smartphone en tablet, kan enkel met Stievie Premium. De opnames kunnen ook zonder internetverbinding bekeken worden.

Het gekende, toekomstgerichte reclamemodel van Stievie Free wordt doorgetrokken naar Stievie Premium voor de MEDIALAAN-zenders. Als mensen uitgesteld kijken, krijgen ze kortere, niet-doorspoelbare en gepersonaliseerde reclame te zien (ook bij opnames). Bovendien introduceert MEDIALAAN een innovatie door de reclameblokken tijdens het live kijken realtime te vervangen door gepersonaliseerde reclame.

PRAKTISCH

Vanaf vandaag, 21 augustus 2017, kan iedereen op stievie.be terecht om de Premium versie aan te schaffen. De app is te downloaden via de Google Play Store of de App Store. Een abonnement op Stievie Premium kost 9,99 euro per maand (voor één stream tegelijk). Inloggen gebeurt via een MEDIALAAN-account die aangemaakt kan worden op Stievie.be. Kijkers die al een MEDIALAAN-account hebben, bijvoorbeeld om vtm.be of Stievie Free te bekijken, kunnen met diezelfde account inloggen op Stievie Premium. De oude Stievie betaalapp zal vanaf 21 september niet langer beschikbaar zijn.

Bron: Stievie - Auteur: Persbericht - Foto: Stievie