Over het hele land waren de voorbije weken 220 meisjes drukdoende in de weer. Zij wagen stuk voor stuk hun kans om de opvolgster van Miss België Romanie Schotte te worden. Eén van hen is de 18-jarige studente Aloysi Desnouck uit Adinkerke. “Het is de allereerste keer dat ik de stappen richting een Missverkiezing zet”, aldus Aloysi. “Van nature uit ben ik een meisje dat een beetje onzeker is over zichzelf. Een goede vriendin, die het ooit tot in de finale bracht, gaf me het advies om toch maar deel te nemen aan Miss West-Vlaanderen. Naar haar bescheiden mening had ik er de capaciteiten voor. De extra ervaring op het vlak van fotoshoots en modeshows nemen ze me nooit meer af. Net in deze wedstrijd leer je stap voor stap de paden bewandelen, die een Miss moet kunnen.”

Acrogym

Aloysi blijkt een stevig sportverleden te hebben. “Tot iets meer dan anderhalf jaar geleden was ik een acrogymnaste”, vertelt Aloysi ons. “Een sport, die heel wat toewijding vroeg. Mijn Poolse coach heeft me toen geleerd om met de nodige discipline en toewijding mijn sport te beoefenen. Ik had toen best wel een pittig trainingsprogramma. Zo trainde ik 12 uur per week. Maar ach, het heeft me toch wel een Belgische titel opgeleverd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik maakte toen een deel uit van een trio. Daar kon ik het niet maken om mijn teamgenoten in de steek te laten. Ziek of niet: ik moest er staan. Net deze toewijding neem ik de voor de rest van mijn leven mee.”

Team Aloysi

Aloysi blijkt heel veel steun te krijgen van haar familie. “Ik heb een heel Team Aloysi achter mij staan”, glimlacht de Westvlaamse. “Mijn zus is een beetje mijn persoonlijke mascotte. Dag en nacht denkt ze met me mee. Weet je .. vorig jaar werd mijn mama eind mei zwaar ziek. In het midden van mijn examens droeg ik haar ziekte met me mee. Op dat moment is de nodige positiviteit ver te zoeken in een mensenleven. Toen kon ze aan mij niet vragen hoe het met mij ging. Door heel het Miss West-Vlaanderenverhaal sta ik een beetje in de belangstelling. Alles krijgt nu een positieve boost. Heel mijn familie steunt me door dik en dun. Ja, dat doet me best wel veel deugd dat ze nu allemaal achter mij staan. Want daar doe ik het tenslotte allemaal voor.”

Je kan op Aloysi stemmen door een sms’je met MWV13 naar 6665 te sturen (1 euro per sms)

Meer info over Aloysi kan u vinden op haar Facebookpagina: https://www.facebook.com/aloysi.desnouck

Meer info over Aloysi kan u vinden op haar Instagram via:

https://www.instagram.com/aloysi.desnouck/

Auteur: Bart Liekens - Foto: Wouter Verheecke