Op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus werken Napoli en Liverpool hun terugwedstrijd af in de play-offs van de UEFA Champions League. In de heenwedstrijd wonnen Dries Mertens en co overtuigend van Nice. Het werd 2-0. Het Liverpool van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi won met 1-2 op het veld van Hoffenheim. Beide clubs staan er dus goed voor om een ticket voor de groepsfase te bemachtigen. Of het hen ook lukt, kan iedereen live volgen vanaf 20.20 bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app.

Weg naar groepsfase ligt open voor Dries Mertens en Napoli, Nice voor loodzware opdracht

Napoli kwam in zijn heenwedstrijd weinig tot niet in de problemen tegen Nice. Dat hadden de Italianen mede te danken aan uitblinker van dienst Dries Mertens. De Rode Duivel zorgde al na 13 minuten voor de openingstreffer en was ook betrokken bij het tweede doelpunt. "Ik ben heel tevreden met het resultaat, want we waren duidelijk de betere ploeg", vertelt Mertens na de wedstrijd. “We hebben het alleen niet helemaal afgemaakt en dat is toch een beetje zuur.” Nice daarentegen kon geen vuist maken tegen het sterke Napoli en eindigde zelfs nog met 9 na twee rode kaarten. Nice-coach Lucien Favre hoopt voor de terugwedstrijd beroep te kunnen doen op Mario Balotelli en Wesley Sneijder. Zij waren vorige week nog niet fit genoeg.

Jan Dewijngaert en Marc Degryse zorgen voor het wedstrijdcommentaar. Tom Coninx ontvangt Aad de Mos en Gilles de Bilde in de studio voor een uitgebreide analyse van de wedstrijd. Daarnaast zijn er ook samenvattingen van de andere wedstrijden van die speeldag.

Kent eerste Europees avontuur Hoffenheim een vroeg einde?

Ook Liverpool trok in zijn heenwedstrijd aan het langste eind, maar de Reds hadden het niet gemakkelijk tegen een sterk Hoffenheim. De Duitsers, die debuteerden in Europa, kregen in de openingsfase al meteen een kans om op voorsprong te komen via een strafschop. Rode Duivel Mignolet hield zijn doel schoon en dat bleek geen overbodige luxe. Het werd uiteindelijk 1-2. Liverpool mag nu op Anfield zijn voorsprong verdedigen. Hoffenheim moet alles op alles zetten om hun Europese avontuur nog te kunnen verderzetten in de groepsfase van het kampioenenbal.

Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme en Gilles de Bilde. Jan Boskamp en Marc Degryse zitten aan de analistentafel bij Tom Coninx. Daarnaast zijn er ook samenvattingen van de andere wedstrijden van die speeldag.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE: PLAY-OFFS

LIVERPOOL - HOFFENHEIM

OP DINSDAG 22 AUGUSTUS OM 20.20

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP

NICE - NAPOLI

OP WOENSDAG 23 AUGUSTUS OM 20.20

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2