Jo Hens mag de komende maanden letterlijk het beest in zich loslaten! De Antwerpse acteur, zanger en presentator die volgende week (29 augustus) zijn 29ste verjaardag viert, heeft de felbegeerde rol van Boze Wolf te pakken in de gloednieuwe sprookjesmusical 'Roodkapje'. Lauren De Ruyck mag zich als Roodkapje alvast opmaken voor een pittige strijd met haar Boze Wolf, want Jo is meer dan gemotiveerd om z'n klauwen in deze rol te zetten. In 'Roodkapje, de sprookjesmusical' loopt Hens ook Familie-collega Chris Van Tongelen tegen het lijf, die zich over het productionele luik ontfermt en mee de muziek schrijft voor deze gloednieuwe versie van het alom geliefde sprookje van de gebroeders Grimm. 'Roodkapje, de sprookjesmusical' speelt in de herfstvakantie 2017 in Antwerpen, Hasselt en Gent, en in de kerstvakantie in Gent. Tickets en info: www.musichall.be



"Chris (Van Tongelen) zei me direct dat deze rol op m'n lijf geschreven is en ik moet zeggen; zodra ik het script onder ogen kreeg, was ik ook meteen verkocht. Ik zal geen klassieke Boze Wolf zijn en ik moet ook niet teveel dansen - wat ik absoluut niet erg vind - maar ik zal wel weer een pruik moeten dragen, want een kale wolf is ook maar niks hé (lacht). Het lijkt me fantastisch om voor kinderen te mogen spelen, die zijn lekker eerlijk in hun reacties. Laat dat Roodkapje maar komen, Wolf Hens is er klaar voor!", zo besluit een uiterst gemotiveerde Jo Hens met de glimlach.



Jo Hens Muziek is altijd al prominent aanwezig geweest in het leven van Jo Hens. Hij begon op zijn vierde te zingen in het kinderkoor ‘De Konsinjoorkes’ en kwam als kind al regelmatig in het theater om zijn vader Peter Hens aan het werk te zien met De Frivole Framboos. In 1998 speelde Jo de rol van Gavroche in ‘Les Misérables’ (Music Hall), en later ook Linke Glipper in ‘Oliver!’ (Joop van den Ende Theaterproducties) en één van de Verloren Jongens in ‘Peter Pan’ (Music Hall). In 2016 schitterde Jo Hens nog als de coole Kenickie in de succesvolle Music Hall-remake van ‘Grease'.



Jo studeerde Woordkunst-Drama aan het Lemmensinstituut in Leuven en volgde een eerste jaar Kleinkunst aan Studio Herman Teirlinck. Hij heeft een vaste rol in de soapserie ‘Familie’ en was als gast te zien in onder meer ‘Flikken’, ‘Aspe’, ‘Dag & Nacht’, ‘De Kotmadam’, ‘Zone Stad’ en ‘Rox’. In de film ‘Blinker’, naar het boek van Marc De Bel, speelde hij een gastrol. Jo is ook een volbloed muzikant en is momenteel erg actief als frontzanger van de partyband Level Six.



Het verhaal

'Roodkapje, de sprookjesmusical' bewandelt het pad van het gekende sprookje van de gebroeders Grimm, maar wijkt er, net zoals het lieftallige meisje met het rode kapje in het originele sprookje, toch even van af. De grote boze wolf, grootmoeder, Roodkapje en haar moeder, we komen ze allemaal tegen! Maar deze keer maken we ook kennis met de Goede Fee en loopt Roodkapje in het Toverbos niet enkel de boze wolf tegen het lijf... Blijft Roodkapje op het goede pad of wordt ze er toch van afgeleid door de boze wolf? Moet de goede fee Roodkapje te hulp komen? En welke dieren komt ze nog meer tegen?

Kom het vanaf oktober ontdekken in Antwerpen, Hasselt of Gent!

Meet & greet met de sprookjesfiguren!

Zoals de Music Hall-traditie het vraagt, kunnen de kids na afloop van deze familievoorstelling ook kennismaken en op de foto gaan met de sprookjesfiguren, tijdens een geanimeerde meet & greet.



PRAKTISCH

Herfstvakantie 2017

Stadsschouwburg Antwerpen

Vr 27/10/17: 19u30

Za 28/10/17: 11u - 14u - 16u30

Zo 29/10/17: 11u - 14u - 16u30

Ethias Theater Hasselt

Woe 01/11/17: 14u

Capitole Gent

Za 04/11/17: 11u - 14u

Zo 05/11/17: 11u - 14u

Kerstvakantie 2017

Capitole Gent

Za 23/12/17: 11u - 14u

Za 30/12/17: 11u - 14u

Leeftijd: voor kinderen vanaf 2 jaar

Duur: ±75 min zonder pauze

Tickets en info: www.musichall.be

Een productie van Music Hall TS.



Roodkapje op de Cultuurmarkt van Vlaanderen!

Op zondag 27 augustus vindt in Antwerpen de 22ste editie van de Cultuurmarkt van Vlaanderen plaats en daar mag Roodkapje uiteraard niet ontbreken. Maak kennis met haar om 11u of 12u30 tijdens de toonmomenten op het podium van Prospekta op de Grote Markt, of loop vanaf 13u30 langs bij de stand van Music Hall op de Groenplaats voor een leuke foto en gezellige meet & greet met Roodkapje!





Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement