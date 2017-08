Kamperen of kramperen? Tweeling Sharon en Esmee gaan vanaf a.s. zondag met MTV op vakantie in Double Trouble

Ex on the Beach: Double Dutch-tweeling Sharon en Esmee zagen al op tegen de hele zomer broodjes smeren voor hun werk, maar Viacom-zender MTV biedt hulp en stuurt de twee op vakantie! De meiden gaan op avontuur in Bulgarije, maar moeten eerst de nodige voorbereidingen treffen, een nieuwe garderobe aanschaffen en cosmetische ingrepen ondergaan om piekfijn op hun bestemming aan te komen. Als de tweeling eindelijk hun weg op het vliegveld heeft gevonden kan het avontuur beginnen: tijd voor Double Trouble! Vanaf 27 augustus elke zondag om 22.00 uur op MTV.

"Kutcamping" en special guests Hoe lang houden Sharon en Esmee het vol op die "kutcamping"? Met een toiletrol over de camping gaan is niet bepaald hun stijl en dus nemen ze het heft in eigen handen. En alsof ze samen nog niet voor genoeg Double Trouble zorgen, komen EOTB-ers Jordi en Jeffrey de dames verrassen. Kan Sunny Beach zijn promenade sluiten nadat deze vier feestbeesten langs zijn geweest?

Bron: Mtv - Auteur: Persbericht - Foto: logo