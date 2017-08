Clouseau bestaat dertig jaar, en speciaal voor Koen en Kris brengt Eén op woensdag 30 augustus een documentaire rond de populaire groep. De docu Chapeau! Dertig jaar Clouseau brengt het verhaal van de band, verteld door zeven bevoorrechte getuigen, met nooit gehoorde verhalen, verrassende anekdotes, archiefmateriaal en nooit uitgezonden beelden. Koen en Kris blikken natuurlijk ook zelf terug en laten zich enkele straffe uitspraken ontglippen.

De zeven getuigen zijn niet de minste: überfan Kim Clijsters, Ingeborg, ex-Clouseaudrummer Bob Savenberg, Stijn Meuris, Jan Leyers, Clouseau-lichtman Pascal Braeckman en Paul Van Bruystegem van Triggerfinger.

"Mensen van nu kunnen zich niet inbeelden dat het onmogelijk was voor een Belgische band om het Sportpaleis te vullen. En dan komt Clouseau. En die doen dat vijftien keer. Met de borst vooruit." (Stijn Meuris)



"Hun sterkste wapen is dat ze elkaar alles gunnen." (Bob Savenberg)



"Koen en vrouwen, dat was een interessant parcours"

In hun verhalen en anekdotes gaan de zeven getuigen geen enkel thema uit de weg: de gillende fans, de relatie tussen de broers, het Engelstalig avontuur, de vrouwen, het Songfestival, het muzikale zijstapje van Koen, de keerzijde van het succes en natuurlijk ook de vele, vele hits.

"Koen en vrouwen, dat was wel een heel interessant parcours. En ik vind dat we dat mogen zeggen, want dat is goed voor zijn rock ’n roll credibility. Dat waren wel héél veel vrouwen." (Ingeborg)



"Roland Verlooven had het voorspeld: Ooit gaat er een zanger opstaan die alles heeft: de looks, de stem, het charisma. Een tijd later, Roland had Koen gezien en zei: Ik peins dat hij er is." (Jan Leyers)



"De moeite waard"

Koen en Kris Wauters dompelen zich voor deze documentaire onder in hun eigen muzikale verleden, van het allereerste Marktrockconcert tot de Sportpaleisconcerten. En natuurlijk kregen de broers het resultaat van alle verhalen te zien, om er achteraf nog wat straffe uitspraken aan toe te voegen. Koen en Kris:

"Wat een fijne dag was dat: binnenkomen en meteen teruggekatapulteerd worden in de tijd met artikels, foto's, en setlists van vroeger. En vervolgens genieten van een geweldige Eén-documentaire met een paar zeer schone gasten die Clouseau al die jaren van dichtbij hebben meegemaakt. Na dertig jaar valt er uiteraard wel één en ander te vertellen… Zelden zo aangenaam verrast geweest! We kijken niet zo vaak achterom maar dit was écht de moeite waard. Dankjewel Eén!"



Chapeau! Dertig jaar Clouseau: woensdag 30 augustus om 22.05 uur op Eén.

