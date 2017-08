Het komende theaterseizoen mag het Fakkeltheater uitpakken met een beklijvende seizoensopener. Producenten Hans-Peter Kusters en Jean Kluger lanceren in het Fakkeltheater hun theatercreatie Adela en Helena. Vervolgens gaat de productie op reis door Vlaanderen. De drie hoofdrolspeelsters zijn aanstaande zondag 27 augustus ook aanwezig op de stand van het Fakkeltheater op de Antwerpse Groenplaats. Om 16 uur kan het publiek kennis maken met Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne Verbeke en schrijver Kris Van Steenberge. "Adela en Helena" gaat in première in de Rode Zaal op dinsdag 26 september.

ADELA EN HELENA gaat op dinsdag 26 september in première met in de hoofdrollen Katelijne Verbeke, Simone Milsdochter en Chris Lomme. Er zijn ruim 40 voorstellingen gepland en de repetities, onder deskundige leiding van regisseur Ignace Cornelissen, zijn volop bezig. Het verhaal, dat Kris Van Steenberge neerschreef, is op zijn minst aangrijpend te noemen. De personages van Adela en Helena zijn gebaseerd op het leven van de moeders van Jean Kluger en Hans Kusters. Beide dames zochten hun heil en de hoop op een beter leven in een ander land, nl. België.

De eerste helft van de vorige eeuw.



Heel wat vrouwen zijn onderweg.

Op de vlucht uit angst voor oorlog.

Op tocht vol goede hoop.

Ze doorkruisen Europa.

Ze komen aan op de plek waar ze oud zullen worden

Alleen.

Ze staren voor zich uit.

Of ze kijken achterom.

Daar ligt het ergens. Hun vaderland.

Het Fakkeltheater is bijzonder trots dat deze voorstelling in de Rode Zaal de "aftrap" geeft en er blijft tot en met 30 september.



PRAKTISCHE INFO

Auteur: Kris Van Steenberge, Jean Kluger, Hans Kusters

Regie: Ignace Cornelissen

Cast: Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne Verbeke



Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)

Info: www.hanskustersmusic.be



Van 21 september tot en met 30 september in het Fakkeltheater. Vervolgens te zien doorheen Vlaanderen tot eind december.

Ticketinformatie en tour: http://hanskustersmusic.be/nl/adela-en-helena/

Auteur: Persbericht - Foto: Katrien Adriaens