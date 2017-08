De reportage van Telefacts Zomer op donderdag 24 augustus brengt het verhaal van de 20-jarige Amerikaanse Michelle Smith. Michelle is blind en heeft het syndroom van Asperger, maar dat houdt haar niet tegen om de wereld te ontdekken. Ze wil volop van het leven genieten, ook op seksueel vlak. Op het internet leert ze een jonge student kennen en samen met hem ontdekt ze de wereld van rollenspel en van SM. “Ik zie het als een avontuur. Het is geen mishandeling. Je onderwerpt je aan de ander. Je hebt zo veel vertrouwen in die persoon dat je je vrije wil opgeeft. Het is heel bevrijdend, een alternatieve levensstijl.” De reportage schetst de zoektocht van een jonge vrouw naar haar plek in de wereld.

Telefacts Zomer, donderdag 24 augustus om 22u20 bij vtm

