Jan Van Looveren, Britt Van Marsenille en Thomas Vanderveken blijven nog even in vakantiemodus. Ze trappen op woensdag 30 augustus het nieuwe seizoen van Voor hetzelfde geld af met een speciale aflevering vanuit een Spaanse koffiebar. Britt, Jan en Thomas zoeken heldere antwoorden op vragen als:

Is het eigenlijk interessant om te investeren in een vakantiewoning in het buitenland, bijvoorbeeld aan de Costa del Sol?

Wat moet een fles cava kosten?

En hoe kan je je wapenen tegen hoogoplopende kosten als je een auto huurt op vakantie?



Trouw aan hun missie

Ook na vier succesvolle seizoenen onderzoeken Jan, Thomas en Britt met veel enthousiasme hoe we meer kunnen verdienen, minder moeten uitgeven en toch aangenamer kunnen leven. Na de zomerse Spanje-special bekijkt het trio onder andere nog hoe je kan besparen op je trouwfeest, of dure condooms beter en veiliger zijn dan goedkope, en wat je eigenlijk aan een uitvaartverzekering hebt.

Voor hetzelfde geld: vanaf 30 augustus elke woensdag om 20.40 uur op Eén.

