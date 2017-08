In een speciale uitzending van Telefacts Zomer op zondag 27 augustus praten Prins William en Prins Harry in een uitzonderlijke reportage openlijk over hun moeder, prinses Diana. Op 31 augustus is het exact 20 jaar geleden dat de prinses op 36-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Haar zonen halen in de documentaire van de Britse zender ITV herinneringen aan hun moeder op en praten voor één keer over wie ze echt was.

Volgens haar jongste zoon Harry was Diana “één van de ondeugendste ouders”. “Eén van haar motto’s was: je kunt zo ondeugend zijn als je wil, zolang je maar niet wordt betrapt”, aldus prins Harry. “Als mensen me vragen om een voorbeeld te geven van haar speelse karakter hoor ik meteen haar lach in mijn hoofd. Die uitbundige lach, waarbij je het pure geluk op haar gezicht zag”.

Prins William was 15 en prins Harry amper 12 toen Diana stierf. Ze praten ook openlijk over het telefoontje waar ze de rest van hun leven spijt van zullen hebben. Prins William: “De laatste herinnering die ik aan haar heb, is een telefoontje in Balmoral. Harry en ik speelden met onze neefjes. Het was heel leuk. Harry en ik wilden gewoon snel dag zeggen, tot ziens, en weer verder spelen. Als ik toen had geweten wat er zou gebeuren, zou ik haar niet zo afgewimpeld hebben. Dat telefoontje weegt nog altijd zwaar op me.”

Hoewel het ongeluk eind augustus 20 jaar geleden zal zijn, proberen Diana’s zonen de herinnering aan hun moeder nog steeds levend te houden. “We hebben altijd haar liefde gevoeld, Harry en ik. En ik ben dankbaar dat ik die liefde nog altijd voel. Zelfs twintig jaar later nog. Dat strekt haar tot eer.”



Telefacts Zomer, zondag 27 augustus om 20u45 bij vtm

