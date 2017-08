Op 31 augustus 1997 brengt de plotse dood van prinses Diana een schokgolf teweeg bij haar familie, het Verenigd Koninkrijk, en de rest van de wereld. Het Britse publiek komt terecht in een van de meest uitzonderlijke weken uit onze recente geschiedenis, vol schok, verbijstering en rouw. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Diana's overlijden, brengt Eén maandag 28 en dinsdag 29 augustus de tweedelige BBC-documentaire Diana, 7 days.

Nog nooit geziene interviews

In deze bijzondere documentaire horen we unieke getuigenissen van haar familie en vrienden, die na Diana's dood in het oog van een onverwachte mediastorm terecht komen. In de docu praten haar zonen William en Harry voor het eerst over haar tragische dood, delen ze persoonlijke herinneringen over hun moeder en vertellen ze openlijk over hun leven samen.

Prins Harry: "Een van de moeilijkste zaken om te accepteren, is dat de mensen die haar achtervolgden in de tunnel, dezelfde mensen waren die foto's van haar maakten toen ze lag te sterven in de auto. De mensen die het ongeluk veroorzaakten, namen foto's in plaats van haar te helpen. Die foto's zijn daarna bij nieuwsredacties over het hele land belandt."

Daarnaast brengt de documentaire nog nooit geziene interviews met onder andere Diana's familie, voormalige leden van de koninklijke huishouding, en voormalig Eerste Minister Tony Blair.

Nationale rouw

Waarom hult het Verenigd Koninkrijk zich na Diana's dood in een nationale rouw? Wat verklapt de week na haar overlijden over de relatie tussen het Britse publiek en de monarchie? En hoe heeft de gebeurtenis het land veranderd? De docu Diana, 7 days vertelt het verhaal van de zeven dagen na Diana's overlijden en van haar bijzondere leven.

