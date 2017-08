De blik op scherp. Het vuur aan de schenen. De focus van een havik en een overdosis geduld. De rechercheurs van De Recherche maken zich op voor een nieuw en derde seizoen op VIER. De komende weken volgen de camera’s voor het eerst het spoor van de Limburgse rechercheurs in hun continue strijd tegen grote en kleine grensciminaliteit en keerden de makers ook terug naar Gent, waar De Recherche oorspronkelijk van start ging in 2014.

Maandenlange research. Lokale onderzoeken van a tot z. En informatie uit eerste hand. De Recherche brengt dit najaar opnieuw een exclusieve inkijk in het dagelijkse leven van de rechercheurs en de zaken waar ze elke dag mee geconfronteerd worden. Voor het eerst zal De Recherche ook inzoomen op Team Zeden en Team Meprosch ​(mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken).

Gent, 2016. Team Meprosch doet onderzoek naar mensenhandel, schijnhuwelijken en prostitutie. Rechercheurs Patrick en Tamara doen regelmatig controle in de Gentse prostitutiebuurt. Het wereldberoemde Glazen Straatje is dagelijkse kost voor hen. Prostituees mogen er onder strikte voorwaarden hun beroep uitoefenen maar de vele controles blijven belangrijk.



Dat blijkt meteen in deze eerste aflevering waar Patrick en Tamara informatie binnenkrijgen over een verdachte die via krantenadvertenties vrouwen aanbiedt op het internet. De verdachte die de meisjes bovendien ook zou uitbuiten blijkt geen onbekende voor het gerecht. Een inval bij de man is onvermijdelijk. Wat ze aantreffen is schrijnend. En de man zelf blijkt spoorloos.

