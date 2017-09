Jasper Steverlinck releaset ‘That’s Not How Dreams Are Made’

Wanneer Jasper Steverlinck eind mei een 28-data tellende tournee aankondigt (18/10/2017 – 4/02/2018) vraagt zijn boekingsagent hem om een nieuwe single ter promotie van de tour. Maar Jasper is nog niet klaar voor een echte release en wil eerst zijn ondersteunend huiswerk afmaken. Hij heeft op dat moment net de opnames afgerond van zijn ultieme meesterwerk en is nog op zoek naar de beste partners.

Anno 2017 hoef je echter niet per se een release te hebben om de nodige golfslag te veroorzaken. Daarom besluit Jasper om het nummer ‘That’s Not How Dreams Are Made’ in de versie zoals hij die op dat moment heeft opgenomen gratis online te zetten. Dat veroorzaakt inderdaad de nodige buzz bij fans en muziekmedia, zorgt voor spontane airplay en uitverkopende concerten én het wekt de aandacht van Sony Music. In de zomer vinden beide partijen mekaar en organiseren ze tijdens de Gentse Feesten 3 secret gigs die ook worden opgenomen.

Bijna gelijktijdig neemt Jasper in Amerika de proef op de som met Ted Jenssen om zijn nieuwe songs te masteren. Een proven track record met o.a. Arcade Fire, Coldplay, Muse en Norah Jones geven nog geen garantie op succes, maar wanneer de masters in augustus binnenlopen is iedereen totally blown away. Dit feit en de blijvende stroom aan positieve reacties op het nummer, nopen Jasper tot het nemen van een gedurfde beslissing: op 25 augustus komt de nieuw gemasterde versie van ‘That’s Not How Dreams Are Made’ uit als eerste single. De single is de voorloper van een mooi traject dat zal volgen.

Op 19 oktober trapt Jasper zijn wintertournee af in de Botanique en op 4 februari eindigt hij in de AB.

Dan ligt de weg helemaal open voor het full album dat er in maart 2018 aankomt. Het eerste echte solo album van Jasper Steverlinck, en zoals eerder al gezegd een puur meesterwerk.

LINKS:

https://www.facebook.com/JasperSteverlinck

www.jaspersteverlinck.com

Instagram: jaspersteverlinck

Twitter: @jsteverlinck

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single