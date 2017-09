Op 26 Augustus 2017 wordt er op de domeinen Nazeretdreef in Lier een groot nieuw dancefestival met 3 podia georganiseert. Het Blacklightfestival 2017 heeft duidelijk het licht gezien.

Op elk festival is de mainstage het meest gewaardeerde en bezochte podium. Ook bij het Blacklightfestival is het podium er ééntje om u tegen te zeggen. Zo zien we Lester Williams, DJ Wout, DJ Frank en Jelle van Dael op de affiche staan.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement