Na 'Elisabeth' en 'Dans der Vampieren', presenteert Music Hall ism Vereinigte Bühnen Wien, vanaf 10 december 2017 de Nederlandstalige bewerking van de internationaal gelauwerde spektakelmusical 'Mozart!' in Stadsschouwburg Antwerpen. Sinds de première in 1999 te Wenen, werd 'Mozart! – de Musical' al opgevoerd in 8 landen, 6 talen en mocht deze indrukwekkende productie al meer dan 2,2 miljoen bezoekers ontvangen. Dit coming-of-age drama blijft ver weg van de clichés en kunstmatige adoratie van het muzikale genie. 'Mozart! – de Musical' zoemt in op de complexe, getormenteerde ziel van de briljante artiest en rock star avant la lettre. De jonge Belgische musicalacteur Ruben Van Keer (27) werd, na een intense casting, door het internationale productieteam gekozen om de rol van Mozart te spelen in de Nederlandstalige bewerking van deze grootse spektakelmusical. Voor Ruben, die afgelopen week nog schitterde op de Londense West End in de musicalversie van 'Bat Out Of Hell', betekent de rol van Mozart niet alleen zijn eerste hoofdrol in eigen land, maar meteen ook een unieke kans om zich eindelijk te tonen aan het Belgische publiek. Vanaf zondag 10 december 2017 kan u in Stadsschouwburg Antwerpen kennis komen maken met de man achter de legende en ook genieten van de prachtige live muziek in 'Mozart! - de Musical', gebracht door een 17-koppig orkest. Dirk Brossé neemt voor Music Hall de muzikale leiding over dit indrukwekkende project.



“We zetten hoog in met ‘Mozart! – de Musical’ en zijn vereerd dat een internationaal gerenommeerd productiehuis als Vereinigte Bühnen Wien, Music Hall de kans en het vertrouwen geeft om hun fabelachtige voorstelling in België op de planken te brengen. Met Ruben Van Keer als Mozart, geven we een jong, Belgisch toptalent de kans om zich verder te ontwikkelen en te manifesteren in de musicalwereld. Dit is een productie van wereldniveau, in de grootorde van ‘Les Misérables’ en ‘The Phantom Of The Opera’. Daarom hebben we met Dirk Brossé als muzikaal leider ook een wereldtopper aan boord gehaald, alles MOET absolute top zijn, we willen het publiek overdonderen! ”



"Ik ben heel blij met deze prachtige rol. Het is een rol die al een tijdje op mijn verlanglijstje stond. Het gaat snel; afgelopen dinsdag speelde ik m'n laatste voorstelling van de musical 'Bat Out Of Hell' in Londen en nu ben ik alweer in België om me voor te bereiden, en me daarna volop te smijten in een internationale topproductie als 'Mozart! - de Musical'!. Het worden alleszins drukke tijden, maar klagen doe ik absoluut niet. Ik kijk er enorm naar uit om mij te kunnen tonen aan het Belgische publiek, want tot op heden speelde ik nog nooit een grote hoofdrol en eigen land. Na mijn Masteropleiding in Londen ben ik zowat recht van de schoolbanken in 'Bat Out Of Hell' terechtgekomen. Ik ga er alleszins alles aan doen om een sterke Mozart neer te zetten en het enorme vertrouwen dat ik krijg van Music Hall en Vereinigte Bühnen Wien niet te beschamen"

Het verhaal

‘Mozart! – de Musical’ vertelt het verhaal van de wereldvermaarde Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Niet de platgetreden paden over het muzikale genie worden bewandeld, wel krijgt het publiek een intrigerend coming-of-age drama voorgeschoteld, dat het exceptionele talent toont als een complex en ambigue karakter, gekweld door z’n eigen genialiteit, worstelend met de voor hem wrede uitdagingen van het alledaagse leven.



Mozart – Rock star in een Rococo wereld

W.A. Mozart wordt vaak omschreven als een rock star avant la lettre. Hij leefde intens, kort, was eigenzinnig, anti-establishment en genoot volop van de geneugten des levens. Dit ging natuurlijk lijnrecht in tegen de destijds heersende normen en waarden van de elitaire kringen, waarin hij door zijn uitzonderlijke capaciteiten beland was. Mozart voelde zich als artiest niet meer dan een lakei die ten dienste van de adel moest staan, gevangen in een keurslijf van verwachtingen. Maar in hem brandde het verlangen naar artistieke en persoonlijke vrijheid, om zijn eigen leven te leiden, te dromen, drinken, kaart te spelen en de liefde te ontdekken.



Deze onverenigbare clash van stijlen vormt de rode draad in ‘Mozart! – de Musical’ en wordt ook ondersteund door de muziek. Krachtige, moderne muziekstijlen, zoals ballades, ragtime en zelfs rocknummers, worden afgewisseld met originele, subtiele Rococo-thema’s van Mozart.



Deze verbluffende musical focust niet op de mythe Mozart, maar toont de legendarische componist als een fragiel, tastbaar persoon. Een man van vlees en bloed, die worstelt om zich te verlossen van zijn liefhebbende, maar tirannieke vader, van de maatschappij en de verwachtingen.



FACTS & FIGURES

Aantal bezoekers wereldwijd: 2,2 miljoen

Aantal shows: 2.200

8 landen: Oostenrijk, China, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Japan, Zuid-Korea, Zweden

6 talen: Tsjechisch, Duits, Hongaars, Japans, Koreaans, Zweeds



‘Mozart! – de Musical’ vanaf zondag 10 december in Stadsschouwburg Antwerpen.

Leeftijd: 9 jaar

