Wie lost het best een persoonlijk probleem op van een bekende Vlaming: Bert Gabriëls, Jeron Dewulf of Thomas Smith? Daar draait het om in het nieuwe humoristische programma Absurdistan. Het trio ontvangt elke week een vrouwelijke centrale gast in de studio. Zes weken lang proberen ze elk op hun eigen manier hun gast voor zich te winnen door hun vindingrijkheid te demonstreren bij het bedenken van oplossingen voor allerhande problemen. Voor wie zal de bekende Vlaming uiteindelijk zwichten? Absurdistan is vanaf 4 september elke maandag om 20.35 te zien bij Q2.

Voor Jeron, Thomas en Bert is geen wereldprobleem te groot en geen dagelijkse beslommering te klein. Om zich te bewijzen en de centrale gast overtuigen van hun genialiteit, lossen ze een resem problemen op. Poetsen dat teveel tijd in beslag neemt, files in België die de spuigaten uitlopen en straten die vol hondenpoep liggen. De comedians bedenken er in de studio de meest geschikte, en soms absurde, oplossing voor. Ze worden bijgestaan door hun manusje-van-alles Jeroen Baert.

Hosts

Jeron Dewulf is vooral gekend als één van de Foute Vrienden en was ook al rechter in Advocaat van de Duivel. De comedian is ook zeer actief in de theaterwereld. “In Absurdistan willen we aantonen dat er voor elk probleem een oplossing bestaat. Mijn bomma zei vroeger altijd: een tijger in een wasmachien zal je zelden vrolijk zien.”

Eén van Jerons collega-comedians en collega-Foute Vriend is Thomas Smith. Daarnaast deed hij ook mee aan heel wat tv-programma’s zoals o.a. Advocaat van de Duivel en Neveneffecten. “Sommige ideeën zijn absurd, maar waarom zouden we in de pot pissen als er zoveel plaats naast is?”

Comedian Bert Gabriëls presenteerde in 2009 Zonde van de Zendtijd en was ook vaak te gast in tv-programma’s zoals o.a. Advocaat van de Duivel en Mag ik u kussen? “De grootste genieën zijn soms de normaalste mensen.”

Jeroen Baert is de sidekick van dienst, die al te zien was als computerexpert in De Afspraak. Als comedian is hij voor het eerst te zien bij Q2. “Ik ga geregeld op pad op als proefkonijn, want alle ideeën die in theorie zouden kunnen werken, zouden in de praktijk wel eens kunnen misgaan.”

Dina Tersago, Hilde De Baerdemaeker, Ann Tuts en Jill Peeters op bezoek

Elke week krijgen Jeron, Thomas en Bert een vrouwelijke bekende Vlaming over de vloer. Zo nemen actrices Hilde De Baerdemaeker, Leen Dendievel en Ann Tuts, VTM-weervrouw Jill Peeters, ex-Miss België Joke Van de Velde en Dina Tersago plaats in de zetel van Absurdistan en doen hun persoonlijk probleem uit de doeken in de hoop een nuttige oplossing te vinden. Wie zal hen uiteindelijk het best kunnen helpen?

Aflevering 1 met Dina Tersago op maandag 4 september om 20.35 bij Q2

Wat is het probleem van Dina Tersago en wie mag het oplossen? De hosts proberen hun centrale gast te overtuigen van hun kunnen door oplossingen aan te bieden voor allerlei andere problemen. Zo kost poetsen bijvoorbeeld enorm veel tijd, te veel zelfs en daar willen Jeron, Thomas en Bert iets aan veranderen. Het uitmaken met je lief is en blijft geen lachertje, maar wat als er toch een leuke manier bestaat om de boodschap beter over te brengen? Jeroen Baert trekt de straat op met een oplossing: het uitmaaklied.

