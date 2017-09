Sandra Bekkari zwaaide begin deze week voor het eerst de deuren van haar Open Keuken open, een debuut dat door gemiddeld 241.000 kijkers (live+uitsteld) werd gevolgd, goed voor 31,5% marktaandeel (VVA 18-54). Ook jonge kijkers kunnen de gerechten van de populaire voedingscoach duidelijk smaken: op de doelgroep VVA 18-44 scoort Bekkari gemiddeld 35,4%. Volgende week, van maandag 4 tot vrijdag 7 september, roert Sandra opnieuw in de kookpotten. Ze brengt de week op smaak met o.a. een lichte salade, een soep van groentenrestjes en het gemakkelijkste dessert ooit.

Sandra is een geboren en getogen Oostendse. Op maandag 4 september zet ze de week in met een typisch West-Vlaams gerecht: smeus ofwel puree met garnalen en eitjes. De overschot van de eitjes verwerkt ze vervolgens in een lichte eiersalade, die de volgende dag op de boterham gesmeerd kan worden.

Dinsdag 5 september doet Sandra een bekentenis: “ik heb een zwak voor mozzarella, ik zou het echt élke dag kunnen eten”. Een lunchsalade met tomaat en nectarine is dan ook het perfecte excuus om haar favoriete kaas in te verwerken. Dinsdag staat er eveneens een groen soepje op het menu van courgette en rucola, een pittige smaakmaker die zowel warm als koud geserveerd kan worden.

Woensdag 6 september maakt ze een zomers gerecht, dat eveneens het lievelingsgerecht is van haar dochter Anna: kalkoenblokjes met mangokokossaus en broccoli.

Donderdag 7 september laat Sandra zich inspireren door haar thuishaven Wingene, “waar er 12 keer meer varkens dan mensen wonen”. Ze maakt een varkenhaasje met wortelpuree en gebakken shiitakes, puur krachtvoer uit de natuur.

Vrijdag 8 september maakt Sandra brainfood voor de schoolgangers: zalm met noten-kruidenkorst op een bedje van spinazie. Aan het einde van de week mag er ook al eens gezondigd worden. Sandra serveert een een supergemakkelijke chocolademousse met maar 2 ingediënten.

Open Keuken van maandag 04 september tot en met vrijdag 08 september om 18u00 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm