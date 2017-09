Koen Wauters vraagt Inge ten dans in Over Winnaars

De start van Over Winnaars greep Vlaanderen massaal naar de keel. Het verhaal van Hannelore kluisterde 732.000 kijkers aan het scherm – goed voor 31,6% marktaandeel (VVA 18-54, live +3) – en ontketende een stroom van warme reacties op sociale media. De steun was zo groot dat Qmusic er met de actie ‘Stap voor stap voor Hannelore’ in slaagde om €90.000 in te zamelen voor elektronische beenprotheses. Op maandag 11 september staat Koen Wauters met ‘overwinnaar’ Inge voor een heel andere uitdaging. Zij zit al 27 jaar in een rolstoel en wil dolgraag voor één keer een volwaardige danspartner zijn.

Inge (29, Gent) was amper 2 toen ze haar rug brak tijdens een auto-ongeluk. Haar rolstoel is na al die tijd een deel van haar lichaam én leven geworden. Inge laat er zich niet door tegenhouden om dingen te bereiken. Universitaire studies in het buitenland, avontuurlijke reizen, optredens met een klassiek orkest: ze doet het allemaal. Al is er één droom waarbij haar rolstoel een onoverbrugbare hindernis lijkt: dansen.

Wanneer Inge naar een feest of fuif gaat, kijkt ze altijd vol verwondering naar de ritmisch heen en weer bewegende mensenmassa. “Als ik mensen zie dansen, denk ik altijd: wauw, dat wil ik zelf graag kunnen. En liefst op een manier waarbij ik mij echt vrouw voel. Een gelijkwaardige danspartner”, klinkt het. In de winter van 2016 staat ze plots oog in oog met Koen Wauters, die haar vraagt om samen deel te nemen aan een internationale danswedstrijd in Frankfurt…

Zes maanden lang zullen Inge en Koen samen toeleven naar de Para Dance Sport Mainhattan Cup, waaraan rolstoeldansers van over de hele wereld deelnemen. Onder begeleiding van topchoreografe Isabelle Beernaert en met de hulp van de Ekerse Jef & Leona, die al 10 jaar rolstoeldansles geven en grote wedstrijden jureren, vatten Inge en Koen de zware trainingen aan. En dat blijkt niet alleen voor Inge, maar ook voor Koen, een immense uitdaging te zijn. Ontroeren ze de jury met hun moderne dans op Feeling Good van Muse? En vooral: wat doet het met Inge om haar wens eindelijk in vervulling te zien gaan?



Over Winnaars, maandag 11 september om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm