Het legendarische MTV Unplugged keert terug! Niemand minder dan popidool Shawn Mendes trapt de nieuwe reeks op zaterdag 16 september om 19.30 uur op Viacom-zender MTV af. Sinds zijn doorbraak is de zanger uitgegroeid tot een multi-platina, award-winnende singer/songwriter. Mendes trad onlangs nog op bij de MTV VMA's en zal tijdens MTV Unplugged hits zoals Treat You Better, Stitches, Mercy en There's Nothing Holding Me Back in een akoestische setting uitvoeren.



Shawn Mendes: "I'm so thrilled and honored to be able to help bring the ‘Unplugged’ series back. It's a show that truly highlights artistry and brings unique performances to fans that they can't see anywhere else."

Voor MTV Unplugged kun je bij MTV terecht voor nog meer Shawn Mendes: om 18.30 uur kun je kijken naar de special Game Changer: Shawn Mendes waarin zijn grootste fans de strijd met elkaar aangaan om een meet & greet. Om 19.00 staat Dare To Live: Shawn Mendes op het programma, waarin host Rory Kramer met Shawn in de cultuur van het Japanse Tokyo duikt.

MTV Unplugged: Shawn Mendes zie je zaterdag 16 september om 19.30 uur exclusief op MTV.

Auteur: Persbericht - Foto: Danny Vormer