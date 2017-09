Stadion is terug bij VTM. Vanaf 10 september focust het volledige vernieuwde nieuwsmagazine elke zondag om 18.10 op het beste voetbal uit zowel binnen- als buitenland. Maarten Breckx brengt de laatste updates uit de wereld van het voetbal. Zo volgt hij in de aanloop naar het WK in Rusland de Rode Duivels bij hun clubs, hij staat stil bij de prestaties van Europese toppers zoals Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain of Juventus en er is natuurlijk veel voetbalnieuws uit eigen land.

Kris Hoflack, algemeen Hoofdredacteur VTM NIEUWS: “Stadion is een sterk merk en een referentie bij de voetballiefhebber. De nieuwe Stadion is opgebouwd rond 3 basiswaarden: de Rode Duivels, de ploegen van de Champions League en de voetbalactualiteit uit ons land. Kortom: voortaan gaan we voor het allerbeste voetbal ter wereld.”

Peter Denruyter, chef Sport VTM NIEUWS: “We willen in één magazine het beste van het nationale en internationale voetbal brengen. Daarom hebben we ook beslist om ons op één uitzending van Stadion te focussen. Elke zondag krijgt de voetbalfan dus al om 18.10 het voetbalnieuws mooi samengevat. De uitzending die we later op de avond planden, valt weg. We gaan voor één gebalde uitzending.”

Maarten wordt in de studio bijgestaan door huisanalisten Jan Boskamp, Aad de Mos, Gilles De Bilde en andere straffe voetbalmannen. Zij geven hun ongezouten, professionele mening over de markante gebeurtenissen in de voetbalwereld.

Maarten Breckx, sportanker VTM NIEUWS: “We hebben de voorbije jaren iets opgebouwd met Stadion en we blijven gewoon keihard verder werken. Voor het laatste voetbalnieuws en de beste, meest kritische duiding zit de kijker bij Stadion nog altijd perfect.”

RODE DUIVELS VANAF 2018 IN ZEE MET VTM

Hoe doen de Belgen het bij hun club in het buitenland? En wat staat er hen te wachten bij de nationale ploeg? De Rode Duivels staan dit najaar meer dan ooit centraal in Stadion. Vanaf september 2018 tot en met juni 2022 zullen er ook maar liefst 40 Rode Duivels-wedstrijden exclusief te zien zijn bij VTM en uitgebreid geanalyseerd worden in Stadion. Het gaat meer bepaald om de kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap van 2020 en de Europese kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Ook de vriendschappelijke duels van de Rode Duivels van diezelfde periode en de ‘UEFA Nations League’ - een gloednieuw landentornooi waarin de Rode Duivels het zullen opnemen tegen de grootste Europese voetballanden - zijn live te zien bij VTM.



Stadion vanaf 10 september elke zondag om 18u10 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm