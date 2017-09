In de derde aflevering van De helden van Arnout trekken Arnout Hauben en cameraman Jasper Stoefs door het desolate, onherbergzame Rifgebergte van Marokko. Met als leidraad het dagboek van Nicolaes Cleynaerts, de zoon van een leerlooier uit Diest, proberen ze uiteindelijk de stad Fez te bereiken.

Een gevaarlijke tocht

In 1540 ondernam Nicolaes de gevaarlijke tocht naar Fez, op dat moment het kloppende hart van de islamitische cultuur.

Arnout Hauben: “Nicolaes wilde als theoloog het Arabische alfabet ontcijferen: in die tijd een verboden taal. Op die manier wilde hij christenen en moslims dichter bij elkaar brengen. Het maakt van hem een van de oudste helden, met misschien wel het meest actuele thema van de hele reeks.”

Stenen naar camera

Arnout en Jasper reizen Nicolaes achterna door het indrukwekkende Rifgebergte, maar achter de deuren van de islamitische cultuur kijken, is niet altijd gemakkelijk.

Arnout: “Bij het binnenstappen van het eerste dorp werden we bedreigd door een oude vrouw die een steen op de camera wilde gooien. Ze vertrouwde die rare snuiters niet. Gelukkig werden we gered door een vriendelijke, jonge kapper."

Leuvens standbeeld

Nicolaes was een echte talenknobbel die aan de Leuvense universiteit lesgaf. 500 jaar later waakt hij nog steeds over Leuven. Hij is vereeuwigd als een van de vele standbeeldjes op het stadhuis van Leuven. Arnout vraagt zich af of mensen hem vandaag nog kennen.

Arnout: “Bij de opening van het academiejaar in Leuven trok ik mijn stoute schoenen aan en vroeg aan de professoren of zij Nicolaes kenden. Deze onverwachte vraag leverde veel verwonderde en bedenkelijke gezichten op.”

Stem dagboekfragmenten: Johan Leysen

De helden van Arnout, aflevering 3

