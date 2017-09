220 jonge vrouwen hebben de voorbije weken zeer intensief promotie gevoerd. Stuk voor stuk dromen ze van een finaleplek bij de zoektocht naar ’s lands mooiste. Of de 20-jarige Lauren Schatteman uit Opwijk de opvolgster van Romanie Schotte wordt, is niet geweten. Maar ze is volop bezig met haar weg naar het Miss België-kroontje. Vooraleer Lauren nationale ambities mag koesteren, is er eerst nog het regionale luik. “Het speelt al eventjes in mijn hoofd om de stap richting Miss Vlaams-Brabant te zetten”, aldus Lauren. “Alleen had ik nooit eerder de stap durven wagen. Ik had vooral schrik van de reacties. Het waren vooral mijn vriendinnen, die me hebben aangemoedigd om toch de sprong in het diepe te wagen. Een neen heb je. Een ja kan je immers krijgen. Toen ik de bevrijdende mail van mijn selectie kreeg, deed het me toch wel iets.”

20: droomleeftijd

Deelnemen aan Miss Vlaams-Brabant ziet Lauren als een once-in-a-liftetime opportunity. “Het is effectief nu of nooit. Ik zie mezelf aan deze wedstrijd geen twee keer deelnemen. Momenteel ben ik twintig jaar. Dat lijkt me perfecte leeftijd om een keertje de stap te wagen. Momenteel voel ik me zowel op mentaal als lichamelijk vlak op mijn best. Voor mezelf betekent Miss Vlaams-Brabant vooral een ervaring, waarop ik heel mijn leven met plezier wil terugkijken. You can win, you can lose some … Net dat effect kan je op voorhand nooit inschatten. Het staat buiten kijf dat ik deze kans met beide handen moet grijpen.”

