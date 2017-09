Clouseau blijft Clouseau en na 30 jaar nog altijd aan de top van de hitparades : de cd Clouseau30 komt nieuw binnen op 1 !

Niels Destadsbader houdt nog steeds stevig stand op 4.

De hoogste stijger in de singlecharts is natuurlijk Taylor Swift met het fantastische Look What You Made Me Do.

Auteur: The Chart Validator - Foto: logo