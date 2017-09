220 jonge vrouwen waren de voorbije weken stevig in de weer om zichzelf te promoten. Stuk voor stuk koesteren ze de ambitie om deel te nemen aan de grote Miss België-finale in De Panne. Vanuit elke hoek van het land leiden de wegen naar Plopsaland. Maar vooraleer nationale glorie volgt, moeten ze eerst regionaal trachten te overtuigen. Eén van hen is de 18-jarige Shelsea Pauwels uit Testelt. “Ik kwam bij Miss België terecht dankzij een bekende modewinkel uit Tremelo. Bij hen nam ik deel aan de zoektocht naar het nieuwe gezicht voor hun winkel. Van het één kwam het ander. Plots verscheen er een mail van Miss België in mijn mailbox met de vraag of ik geen zin had om deel te nemen. Omdat ik niets te verliezen heb, heb ik de stap toch maar gezet.”

15 kilo lichter

Voor Shelsea is de Miss Vlaams-Brabant deelname een nieuwe start. “Ik was vroeger iets molliger dan nu”, vertelt de Testeltse blondine. “Door een gewichtsverlies van 15 kilogram ben ik toch wel veranderd. Van een ingetogenere Shelsea ben ik geëvolueerd naar een zelfzekere jonge vrouw, die van zich heeft leren afbijten. En dat nemen ze me nooit meer af. Mijn omgeving heeft me al vaker gezegd dat ik nu fierder door het leven stap en er een pak opgetutter bij loop. Allemaal gevolgen van de ontdekkingstocht van de voorbije maanden. Ik heb een nieuwe wereld leren ontdekken. Eéntje waarin ik mij enorm hard amuseer. Het zou mooi zijn als ik hierin mijn weg verder kan vinden.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: Miss Belgium