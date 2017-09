Zussen voelen emoties oplaaien in The Wall

Maar liefst 100.098 euro. Daarmee gingen beste vrienden Mike & Yannick vorige week naar huis in The Wall. De eerste aflevering van het gloednieuwe spelprogramma met Niels Destadsbader zorgde voor spanning in de huiskamers van gemiddeld 766.000 kijkers, goed voor 28,7% marktaandeel (VVA 18-54, live +5). Ook aflevering 2 op dinsdag 12 september 2017 wordt een opeenvolging van emoties. Zijn zussen Karolien (30) en Charlotte (27) uit de Kempen opgewassen tegen de wispelturige Wall?

“Ik ben de slimme, Charlotte is de knappe”, steekt Karolien van wal. Over de taakverdeling zijn ze het dan ook snel eens. Karolien beantwoordt de vragen in afzondering, terwijl Charlotte aan de zijde van Niels de ballen onder controle probeert te houden. Dat de dames de nodige dosis competitiviteit in zich hebben, bewijzen hun vele hobby’s: van café-voetbal of volleybal tot gewichtheffen. Samen quizzen hebben ze echter nog maar één keer gedaan, met een gewonnen ‘zuipbeker’ als resultaat.

Mochten de zussen via The Wall veel geld winnen, dan willen ze graag samen op citytrip. Een deel van het geld zou bovendien naar Think Pink België gaan, een goed doel dat ze onvoorwaardelijk steunen nadat hun mama tweemaal borstkanker overwon. Is The Wall de zussen gunstig gezind of is hij onverbiddelijk hard?



The Wall, dinsdag 12 september om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm