In de tweede aflevering van Helden van Hier: In de Lucht vliegt de MUG-helikopter uit voor de 20-jarige Lisa-Marie die het bewustzijn heeft verloren in bad. Ze is door haar mama teruggevonden met haar hoofd onder water. De jonge vrouw wordt naar het ziekenhuis gevlogen, maar de dokter is erg bezorgd om haar toestand en vreest voor haar leven. Hij polst bij de ouders over de mogelijkheid van orgaandonatie, als Lisa-Marie het niet moest halen.

De helikopter vliegt ook uit naar Moerbeke. Een wagen is van de baan afgeweken en zo’n vijf meter lager ondersteboven in de gracht terecht gekomen. De tijd dringt, want beide inzittenden zijn diabetespatiënten en moeten snel verzorging krijgen. Verpleger Filip haalt halsbrekende toeren uit om tot bij hen te geraken.

De hulpverleners haasten zich ook naar een skatepark. Lie is gevallen. Niet bij het skaten, maar “over haar eigen voeten”, met een gebroken heup tot gevolg. Nadat Lie verdoofd is, wordt ze naar het ziekenhuis gebracht. En daar zorgt de verdoving voor vreemde effecten. “Dag camera, dag VTM-nieuws”, roept ze lachend naar de cameraman.

Op de spoeddienst van het AZ Sint-Jan in Brugge worden patiënten met de meest diverse problemen binnengebracht: twee schippers die ziek zijn geworden na het eten van vis, een jongen die blijft overgeven, een man wiens neus niet stopt met bloeden, een jongen die last heeft van felle jeuk en een kleuter die met zijn vinger tussen de deur heeft gezeten en. Daarnaast is er een man die een paintball op een pijnlijke plaats heeft gekregen …

Helden van Hier In de Lucht, woensdag 13 september om 21u15 bij vtm

