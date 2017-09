Maaike Cafmeyer aan het lachen krijgen, dàt is de opdracht die acht jonge, veelzijdige talenten deze week voorgeschoteld krijgen. Hoe ze dat aanpakken, ziet de kijker in de eerste échte aflevering van Voor de leeuwen.

De acht jonge talenten die tijdens de auditie-aflevering uitverkoren werden, worden nu pas echt Voor de leeuwen gegooid. Elke week maken ze een show volledig op maat van een centrale gast. Actrice Maaike Cafmeyer bijt op donderdag 14 september de spits af.

Week na week ziet de kijker de acht naar elkaar toe groeien in de meest diverse acts. Diegene die de meeste indruk maakt op de eregast ontvangt zijn of haar persoonlijke Zilveren Leeuw. In de laatste aflevering beslissen de zes eregasten samen wie de Gouden Leeuw mee naar huis mag nemen.

Charmeren met muziek en taal werkt sowieso bij Maaike, maar met welke acts konden de acht Maaike overtuigen? Ontdek hier alvast enkele opvallende acts:

​Voor de leeuwen: elke donderdag om 20.40 uur op Eén.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: vrt