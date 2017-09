Tom Audenaert en Frank Focketyn halen woensdag hun vetkuiven en vlotste moves boven in een hommage aan Grease. Dat allemaal voor een dagdroom in aflevering 2 van Kafka.

De absurde, maar heel herkenbare humor van de nieuwe satirische reeks bleek vorige week een schot in de roos. Naar de eerste aflevering van woensdag keken tot nu 847.614 mensen (live+5). De herhaling op zondag haalde nog eens 386.000 kijkers.

Aflevering twee speelt zich af voor én achter de schermen van het ziekenfonds en in een autokeuringsstation. Daar zijn de werknemers niet echt gediend met de aanwezigheid van een veel te gemotiveerde stagiair (nieuwkomer Lukas Bulteel). Die droomt even weg als hij een mooie oldtimer ziet binnenrijden, en plots is hij samen met Tom Audenaert en Frank Focketyn dé ster van een garage-musical rond Greased Lightning. Een vrouw die dacht met minirok en decolleté haar wagen gemakkelijker te laten passeren in de keuring krijgt een heel vreemde reactie.

Ook bij het ziekenfonds wordt de ijver van een jonge bediende (Ilse De Koe) door haar collega’s (Nico Sturm, Stefaan Degand, Goele Derick) niet geapprecieerd, lijkt het wel onmogelijk om een verzekering af te sluiten en worden openingsuren en takenpakketten héél nauwkeurig nageleefd.

De trotse militair schept op met zijn laatste medaille, de telefonistes in het callcenter steken alweer geen poot uit en geen enkele sollicitant lijkt de vragen van de manager goed te begrijpen.



Kafka, woensdag 13 september om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm